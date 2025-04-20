Пенсія в Одеській області вища за середню по країні, але деякі люди пенсійного віку все одно отримують значно менше.

Кожен третій пенсіонер в Україні отримує лише 3 340 гривень, в той час як середня пенсія в Одеській області становить 6 147 гривень, повідомляє Politeka.

Згідно з даними Пенсійного фонду України, в Україні нараховується понад 10,3 млн людей пенсійного віку, а їх кількість за рік зменшилась на 176 тисяч. Після індексації середні пенсійні виплати збільшились до 6 341 грн, але з урахуванням інфляції на рівні 14,6%, фактично зменшились.

Зокрема, 3 000 000 пенсіонерів отримують лише 3 340 грн, що еквівалентно 80 доларам. Завдяки індексації значно зменшилась кількість людей, чия фінпідтримка менша за 3 000. Зараз таких громадян лише 398 тисяч, або 3,9%. Водночас 1 500 000 осіб мають понад 10 000 грн, і розмір доходів у цій групі в середньому становить 15 640 або 374 долари.

Близько 3 000 000 людей пенсійного віку (29%) мають виплати трохи вищі за середню по країні — 6 860 грн. Крім того, 20% пенсіонерів, 2,1 млн осіб, отримують близько 4 500 гривень. Між тим, майже третина пенсіонерів, а саме 2,9 млн осіб (28%), продовжує працювати. Їхні доходи в середньому становлять 6 863 гривні. Найвищі випплти в Києві — 8 708, що на 37% більше за середню.