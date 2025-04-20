Пенсия в Одесской области выше средней по стране, но некоторые люди пенсионного возраста все равно получают гораздо меньше.

Каждый третий пенсионер в Украине получает только 3340 гривен, в то время как средняя пенсия в Одесской области составляет 6147 гривен, сообщает Politeka.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, в Украине насчитывается более 10,3 млн человек пенсионного возраста, а их количество за год уменьшилось на 176 тысяч. После индексации средние пенсионные начисления увеличились до 6341 грн, но с учетом инфляции на уровне 14,6%, фактически уменьшились.

В частности, 3 миллиона пенсионеров получают только 3 340 грн, что эквивалентно 80 долларам. Благодаря индексации значительно уменьшилось количество людей, чья финподдержка меньше 3 000. Сейчас таких граждан всего 398 тысяч, или 3,9%. В то же время 1500000 человек имеют более 10000 грн, и размер доходов в этой группе в среднем составляет 15640 или 374 доллара.

Около 3 000 000 человек пенсионного возраста (29%) получают выплаты несколько выше средней по стране — 6 860 грн. Кроме того, 20% пенсионеров, 2,1 млн человек, получают около 4500 гривен. Между тем почти треть пенсионеров, а именно 2,9 млн человек (28%), продолжает работать. Их доходы в среднем составляют 6863 гривны. Самые высокие выплаты в Киеве — 8 708, что на 37% больше средней.