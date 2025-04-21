Графики отключения света 22 апреля в Днепре и области узнайте, где не будет электроэнергии.

Жители Днепра и области предупреждают о плановых графиках отключения электроэнергии во вторник, 22 апреля 2025 года, передает Politeka.

Поставки будут приостановлены из-за проведения технического обслуживания и профилактических работ на сетях.

Об этом сообщила Центральная Энергетическая Компания (ЦЭК).

Сообщается о плановых работах в городе Днепр на 22 апреля с 08:00 до 17:00 по адресу:

улицы Автотранспортная: 2, 2Д, 2К, 5, 6, 8, 8А, 12, 16Г, 19, 23, 29;

Краснопольская: 12, 12А, 12Б, 12Г, 12К, 14, 14А, 14Б, 19Г;

Берестейская: 18-24;

Промышленная: 1Г, 3А;

Фабрично-заводская: 58, 60, 60А, 62.

В Желтых Водах на 22 число с 08:00 до 17:00 по улицам Волошкова: 2-5, 7-19;

Научная: 1-9, 11-19;

Соборная: 85;

проулок Семейный: 2Б;

Сентябрьская: 1, 2, 4-14, 16-25, 27-29, 31-50, 52-58, 60-70, 72, 74;

Григория Сковороды: 1-4, 6, 8, 9, 11-31, 33-35, 38, 41, 43-45, 45А, 47-61, 61А, 62Б, 63-71, 73-91, 91А, 90-102 , 182А, ​​184-206 (парни);

Даниила Нечая: 1, 2А, 3-5, 7-14, 16-31, 33-48, 50-64, 66-72;

Донбасская: 1-4, 6-16, 18-36, 38-48, 50-53, 55-69, 75;

Желторичанская: 5;

Калиновая: 2, 3, 8, 16;

Кооперативная: 31-47 (нечетные), 84, 86, 88, 92-100, 104, 112-118, 124, 126;

Мостова: 3-13, 15-23, 25-29, 31-33, 35, 38, 40, 42-55, 57, 58, 62, 68-74;

Набережная: 1А, 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 37, 39, 43;

Почтовая: 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-55, 57, 59, 61;

Сергея Федорченко: 1-5, 7-9, 11-19, 25-31;

Соборная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3В, 4-16, 16А, 17-33, 35, 39-57;

Футбольная: 1-5, 5А, 6-11, 14, 18-30, 32, 33, 35-39, 41-44, 46, 47, 49-55, 57-76, 78, 82-88, 90А;

Ярова: 2;

переулок Медовый: 1-5, 7, 8 и Семейный: 2, 2А, 2Б, 2В, 29;

Тищенко: 7;

Вербова: 17, 19;

Героев УПА: 1, 1Г, 2-22, 24-27, 27А, 28-32, 32А, 33-44, 46-61, 63, 67-79, 83-99, 103-111;

Заречная: 1-6, 8-16;

Зеленый: 1-18, 20, 22, 23А, 24-27, 28А, 29, 30А, 31-33, 35-39, 40А, 41-46, 48-52, 54, 56, 59-62, 64, 68;

Кооператив: 2, 8, 12;

Леси Украинки: 1-3, 5, 7-14, 14А, 15-18, 20-26;

Литературная: 1, 1А, 3-23, 23А, 25-33;

М. Пошедина: 13, 23, 25, 27;

Музей: 13;

Набережная: 36-44, 45, 47, 49-54, 56-66, 68, 70-82, 84, 86-93, 95-103, 105-119, 121-126, 129, 133;

Научная: 1-9, 11, 13-19;

Южная: 1, 1А, 2, 3, 5-15, 19, 21;

Соборная: 85;

Тихие: 1А, 3-7, 9-16, 18-25, 27-29, 31-51, 53-58, 60;

Транспорт: 1, 10G, 14;

Украинский: 34А, 43, 45, 46, 48;

Школьная: 5, 8-12, 12Б, 13-17, 19-21, 23-29, 31, 33-35, 37-39, 41-49;

переулки Веселый: 1А, 2-8;

Водобудский: 2-10;

Карьерный: 3, 9;

Пожилой: 2-8, 10;

Луговой: 3-6, 9, 11, 13;

Малый: 2, 6;

Семейный: 2Б;

Августовский;

Тупиковый: 1;

Июньский: 1, 3-8, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28;

Шахтерский: 1, 3.

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