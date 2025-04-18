Новый график автобусов в Харьковской области предусматривает социальные маршруты в Боровской общине, сообщает Politeka.

Как информируют в поселковом совете, расписание позволит жителям прифронтовой территории регулярно ездить в Изюм.

Гуманитарная миссия «Подснежник» запустила новые социальные маршрутки, соединяющие села Боровской общины с городом Изюм. Новый график автобусов Харьковской области будет действовать с 20 апреля. Маршруты будут курсировать по двум направлениям.

Первый – охватывает следующие населенные пункты: поселок Боровая, село Подлиман, Ниже Соленое, Высшее Соленое, Пески-Радьковские, Оскол и, конечно, город Изюм. По этому маршруту отправление будет каждый вторник и четверг в 7:00, а обратный рейс – в 13:00.

Также будет второй маршрут, который проходит через села Калиново, Ясиноватое, Парноватое, Подвысокое, Мирное, Бахтин и Гороховатка. Он будет работать по средам и пятницам. Выезд запланирован на 7:00, обратный рейс также в 13:00.

Напомним, что Боровая, расположенная в 140 км к юго-востоку от областного центра. До войны там проживало свыше 5 тысяч человек. Оккупация поселка российскими войсками в апреле 2022 года оказала серьезное влияние на жизнь местных, однако уже в октябре того же года Вооруженные Силы Украины освободили Боровскую общину от врага.

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