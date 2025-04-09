Хотя цены для населения остаются без изменений, для других категорий потребителей произошло повышение тарифов на воду в Харькове

Повышение тарифов на воду в Харькове с апреля не произошло, однако выросли платежки в части области, что ощутимо скажется на бюджете части потребителей, сообщает Politeka.net.

Изменения касаются не всех категорий населения.

Как сообщает Национальная комиссия, регулирующая энергетическую и коммунальную сферы, для населения города цены остаются на уровне, установленном 24 февраля 2022 года. В частности, стоимость одного кубометра холодной воды составляет 16,032 грн., а водоотвод – 8,484 грн. В итоге совокупная плата за услуги составит 24,516 грн за кубометр, что пока не предусматривает дополнительных расходов для большинства жителей.

В то время как цены для населения остаются по-прежнему, для других категорий потребителей, в частности юридических лиц, произошло повышение тарифов на воду в Харькове. Да, за кубометр воды им придется платить 39 гривен, а за водоотвод — 18,792 грн.

Изменения коснутся и жителей Высочанского общества. С апреля 2025 стоимость водоснабжения здесь вырастет до 52 гривен за кубометр, а услуга водоотвода будет стоить 38,56 гривен. Местные власти подчеркивают: граждане, которым сложно будет оплачивать новые платежки, могут обратиться за субсидией, чтобы уменьшить финансовую нагрузку.

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