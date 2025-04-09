В 2025 году пенсионеры получат возможность получить доплату к пенсии в Харькове в размере до 3250 гривен благодаря гуманитарной поддержке Министерства социальной политики и ООН, сообщает Politeka.

Эта финансовая помощь станет частью программы поддержки наиболее уязвимых слоев населения, направленной на помощь тем, кто испытывает трудные времена из-за боевых действий и других трудностей. Деньги будут предоставлены ​​не всем пенсионерам, а только тем, кто отвечает конкретным критериям.

Чтобы получить доплату к пенсии в Харькове, пенсионеры должны удовлетворять трем основным условиям: во-первых, они должны проживать в зонах боевых действий; во-вторых, пенсионная выплата должна быть менее 3250 гривен в месяц; в третьих, они не должны получать финансы от международных организаций с 1 марта 2023 года. Выплата будет производиться автоматически, без необходимости подавать заявление, ведь информация о потенциальных получателях уже есть в государственных реестрах.

Кроме того, в 2025 году к перечню лиц, которые могут претендовать на средства, будут добавлены люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью. Это обеспечит дополнительную финансовую поддержку для тех, кто нуждается в особом внимании и помощи. Для получения этой помощи харьковским пенсионерам не нужно обращаться в государственные органы или подавать заявки – все необходимые данные уже есть в системе.

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