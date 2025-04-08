Отключение газа в Харьковской области 9 апреля затронет некоторые районы области, в нескольких населенных пунктах планируются работы, сообщает Politeka.net.

В филиале «Газсети» сообщили, что в рамках плановых работ, направленных на обеспечение стабильного газоснабжения, в некоторых районах возможно временное выключение голубого топлива.

Так, отключение газа в Харьковской области 9 апреля произойдет в селе Лещенки Дергачевской общины - газоснабжение будет прекращено на более суток. Они начнутся в 9:00, будут проводиться для стабилизации газораспределения, и временная подачабудет продолжаться до 16:00 10 апреля.

Газовики просят жителей села обеспечить доступ к газовым приборам для проведения необходимых ремонтоа. Также жителям рекомендуется заранее уточнять информацию в местных органах власти и службах газоснабжения.

Следует также отметить, что 09 апреля 2025 г. филиал «Газсети» проводит плановые работы, которые могут привести к временному перекрытию труб голубого топлива в Харькове в жилые дома на улице Космическая. Возобновление подачи голубого топлива планируется к 17:00.

Жителей улицы Космическая просят обеспечить доступ к газовым приборам в своих домах, чтобы работники «Газсети» смогли оперативно и безопасно завершить работы и возобновить газоснабжение.

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