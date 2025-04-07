Получить денежную помощь в Харькове могут несколько категорий граждан, некоторым из них доступно социальное сопровождение.

Денежная помощь в Харькове предоставляется для поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей пострадавших регионов, а также для решения социальных проблем и адаптации в новых условиях, сообщает Politeka.

Благотворительный фонд "Каритас" выплачивает несколько видов помощи при финансовой поддержке Каритасу Швейцарии, Швейцарской солидарности и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

Экстренные выплаты на сумму 10 800 грн на человека однократно доступны для ВПЛ, покинувших свои дома в течение последних 30 дней, а также для семей, проживающих в зоне 0–15 км от линии фронта или пострадавших от внезапных обстрелов.

Кроме того, существует еще стабилизационная денежная помощь в Харькове, оказываемая ВПЛ, покинувших свои дома после 24 февраля 2022 года, а также семьям, вернувшимся к местам постоянного проживания, и тем, кто проживает на деоккупированных территориях. Размер пособия составляет 3600 грн на человека в течение 6 месяцев.

Для жителей Харьковской области и деоккупированных территорий также доступно соцсопровождение от кейс-менеджера , который помогает решать неотложные социальные вопросы и обеспечивает адаптацию в новых условиях.

Программа является важной инициативой поддержки тех, кто пострадал от войны, помогая снять социальные и экономические трудности.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.