В облэнерго предупредили о графиках отключения света, которые будут действовать в Харькове и области в воскресенье, 6 апреля 2025 года.

Энергетики запланировали в Харьковской области новые графики отключения света на воскресенье, 6 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

На воскресенье в Харькове облэнерго запланировало ремонтные работы, чтобы ликвидировать повреждения, нанесенные российскими оккупационными войсками. Поэтому 6 апреля с 8:30 до 17:00 в Киевском и Салтовском районах города будут действовать графики отключения света.

По данным облэнерго, как пишет Politeka, обесточивание затронет жильцов домов по следующим адресам:

улицы Манченковская, Костельная, Бориса Ромашова, Панаса Мирного, Ивана Багмута, переулок Семеновский;

ул. Цветущая (дома по нечетной стороне 83-107, по четной 106-136);

ул. Леся Сердюка (нечетные 1-47, парные 4, 10, 12, 16);

Бучмы (парные 6-24а, 28/64, 30-46в, 50, 52);

Света (17-23в, 27-29а, 39, 41, 43, 44, 45-49б);

Гвардейцев Широнинцев (50, 50в, 50/29, 60, 62, 70, 70б, 72а, 73, 73а-г, 74б, 74г, 77, 79, 79а-г, 81);

Непокоренных (15а, 15б, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 21, 21а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31а, 31б, 3, 3 , 47, 47а, 47б, 47д, 49);

Академика Павлова (158а, 158б, 160, 160а-д, 162, 162а-ж);

просп. Тракторостроителей (непар. 103-107в, пар. 158-162е).

В других населенных пунктах Харьковской области на 6 апреля о введении графиков отключения электроэнергии пока не сообщалось. Если ситуация изменится, об этом будет отдельно сообщено на страницах облэнерго и отдельных территориальных общин.

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