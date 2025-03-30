Стало відомо про графіки відключення світла, які діятимуть у Харківській області на наступному тижні – з 31 березня по 6 квітня 2025 року.

Енергетики розповіли про ситуацію в енергосистемі та про графіки відключення світла в Харківській області на наступному тижні, з 31 березня по 6 квітня, повідомляє Політека.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на українських енергообʼєктах, аби ліквідувати наслідки дронових і ракетних атак із боку рф.

Напередодні, як повідомили в "Укренерго", в Україні дещо скоротилося споживання електроенергії. Справа в тому, що ясна погода в більшості регіонів сприяла ефективній роботі побутових сонячних електростанцій, що трохи розвантажило загальну мережу.

У випадку хмарної погоди, ситуація знову погіршиться. Поки енергетики просять українців використовувати потужні електричні прилади тоді, коли в країні найпродуктивніше працюють СЕС, – орієнтовно з 10 до 16 години, пише Політека.

Поки на наступний тиждень, із 31 березня по 6 квітня, в Харківській області немає необхідності застосовувати стабілізаційні чи аварійні графіки відключення світла, але обленерго буде застосовувати локальні обмеження з метою проведення профілактично-ремонтних робіт в енергомережі.

В обленерго вже попередили, що 31 березня з 9 до 17 години графіки відключення світла діятимуть у місті Мерефа (вул. Березова, Переяславська, Привокзальна, Весела, Дніпровська, Яковлівська, Коцюбинського, Перемоги, Гоголя, частково 5-го Вересня та в районі вокзалу).

В Харкові та інших населених пунктах області поки про жодні обмеження на наступний тиждень не повідомлялося.

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