Стало известно о графиках отключения света, которые будут действовать в Харьковской области на следующей неделе – с 31 по 6 апреля 2025 года.

Энергетики рассказали о ситуации в энергосистеме и о графиках отключения света в Харьковской области на следующей неделе, с 31 марта по 6 апреля, сообщает Политика.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на украинских энергообъектах, чтобы ликвидировать последствия дроновых и ракетных атак со стороны рф.

Накануне, как сообщили "Укрэнерго", в Украине несколько сократилось потребление электроэнергии. Дело в том, что ясная погода в большинстве регионов способствовала эффективной работе бытовых солнечных электростанций, что немного разгрузило общую сеть.

В случае облачной погоды ситуация снова ухудшится. Пока энергетики просят украинцев использовать мощные электрические приборы тогда, когда в стране производительнее всего работают СЭС, – ориентировочно с 10 до 16 часов, пишет Политека.

Пока на следующую неделю, с 31 марта по 6 апреля, в Харьковской области нет необходимости применять стабилизационные или аварийные графики отключения света, но облэнерго будет применять локальные ограничения с целью проведения профилактических и ремонтных работ в энергосети.

В облэнерго уже предупредили, что 31 марта с 9 до 17 часов графики отключения света будут действовать в городе Мерефа (ул. Березовая, Переяславская, Привокзальная, Веселая, Днепровская, Яковлевская, Коцюбинского, Победы, Гоголя, частично 5-го Сентября и в районе вокзала).

В Харькове и других населенных пунктах области пока ни о каких ограничениях на следующую неделю не сообщалось.

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