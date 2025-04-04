Стало известно о графиках отключения света в Харькове и области на этих выходных, в частности, в субботу, 5 апреля 2025 года.

Эксперты рассказали, какая ситуация сейчас в украинской энергосистеме и какие графики отключения света будут действовать в Харькове и области 5 апреля 2025 года, пишет Politeka.

На фоне ясной погоды накануне в стране несколько снизился уровень потребления электроэнергии, поскольку бытовые солнечные электростанции могли более эффективно работать, разгружая общую энергосистему.

Но синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине уже в субботу и воскресенье – прогнозируется значительное похолодание с ночными заморозками, дожди с переходом в мокрый снег и сильный ветер. Это все окажет негативное влияние на ситуацию в энергосистеме, а также может спровоцировать аварии, сообщает Politeka.

Энергетики просят украинцев бережно потреблять электроэнергию и при возможности не включать сразу несколько мощных электроприборов.

При этом в Харьковской области на субботу, 5 апреля 2025 года, не планируют применять стабилизационные и аварийные графики отключения света. О локальных обесточениях при необходимости будет отдельно сообщено на страницах облэнерго и территориальных общин.

В Харькове графики отключения света на 5 апреля не планируются, но они будут действовать в воскресенье. Облэнерго предупреждает, что 6 числа с 8:30 до 17:00 частично будут обесточены Салтовский и Киевский районы города, все из-за ремонтных работ по устранению последствий российской агрессии.

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