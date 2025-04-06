Цены на квартиры в Харькове на квадратный метр жилья от застройщика продолжают снижаться, то же касается и вторички.

Рынок недвижимости в Украине остается нестабильным – однако в прифронтовых регионах стоимость начала падать – например, цены на квартиры в Харькове снизились, сообщает Politeka.net.

Об этом стало известно благодаря анализу каталога жилых комплексов Украины "ЛУН".

Во всех прифронтовых регионах Украины (Сумщина, Харьковщина, Запорожье, Херсонская область) цены на жилье снизились до исторических минимумов. Самый яркий пример – Харьковская область. В областном центре упали на 75% по сравнению с довоенным уровнем.

Если раньше однокомнатные варианты в городе можно было купить за $40 000-50 000, сейчас можно найти варианты менее чем за $10 000. В новостройках цены на квартиры в Харькове также стремительно растут: на этапе котлована квадратный метр можно купить от $950, а после завершения строительства стоимость достигает $1300 и более.

Эксперты прогнозируют, что ситуация может измениться после завершения войны. Поскольку западные регионы имеют ограниченное количество предприятий и рабочих мест, поселившиеся там внутренние переселенцы, вероятно, будут вынуждены продавать свое жилье и переезжать в большие города в поисках трудоустройства. Это может привести к снижению стоимости на недвижимость в этих областях.

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