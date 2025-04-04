Подорожчання хліба у Харкові помітно впливає на інші популярні хлібобулочні вироби, які є важливим елементом кожного продуктовго кошика, повідомляє Politeka.net.

Дані були опубліковані на сайті Мінфін.

Зокрема, нарізаний пшеничний хліб вагою 650 грамів подорожчав з 38,75 до 40,65 гривні, що означає зростання на 1,90 гривні.

Тим часом хліб пшеничний ЦарХліб нарізка зараз коштує 45,05 гривень за 600 грамів. Подорожчання хліба у Харкові помітно і на цей вид товару, адже ще місяць тому він вартував 42,62 грн.

Заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попереджає про подільгий ріст цін.

«За минулий рік ціни на хлібобулочні вироби зросли на 20%. Ситуація цьогоріч буде така сама, оскільки у січні і лютому ми бачили подорожчання на 1%, а от у березні ріст трішки пригальмував, але не факт що так буде надалі. Тому, скоріш за все, спостерігатимемо поступове зростання цін», — сказав він.

У формуванні ціни на хліб велику роль грає вартість електроенергії, а також ціни на логістику й співвідношення курсу долара до гривні, бо вартість багатьох виробничих процесів закладається у валюті. Також на ціну вливає відсутність кадрів, оскільки це супроводжується витратами, зокрема застосування машинних технологій.

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