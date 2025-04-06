Пока ситуация контролируется, однако в некоторых районах с 7 по 13 апреля будет введено отключение газа в Харьковской области.

Украинцев предупредили об отключении газа в Харьковской области с 7 по 13 апреля, однако оно коснется только жителей некоторых общин, сообщает Politeka.net.

Рассказываем об ограничениях и кого они затронут.

Приостановка газоснабжения затронет несколько населенных пунктов. В Мерефском районе, на Харьковщине, из-за работ по реконструкции ГРП на площади Свято-Ильинская в поселке Березовка будет прекращено газоснабжение на следующих улицах:

300-летия, Донец Захаржевского, Уютная, Зеленая, Кооперативная, въезд Кооперативный, Калиновая, въезд Калиновый, Рабочий, Садовый, Светлая, пл. Свято-Ильинская, Слобожанская, Спортивная, Майская, Майский, Украинская, Центральная, Шевченко.

Переулках: Березовский, Зеленый, Кооперативный, Калиновая, въезд Калиновый, Нагорная, Южная, Рабочая.

Ограничения начнутся 8.04 в 9:00, восстановление - с 15:00 того же дня. Однако коммунальщики предупреждают, что 7 числа могут быть некоторые перебои.

Также для обеспечения стабильного распределения голубого топлива филиал «Газсети» с 08:00 9.04 2025 года проведет работы, которые приведут к временному прекращению подачи голубого топлива в жилые дома на ул. Космической в ​​Богодухове. Газоснабжение планируется возобновить до 17:00 9.04.2025. Следовательно, нужно готовиться уже отключение газа в Харьковской области с 7 по 13 апреля.

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