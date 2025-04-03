Какая сейчас ситуация в энергосистеме и какие графики отключения света будут действовать в пятницу, 4 апреля 2025 года, в Харькове и области.

Энергетики предупредили, в каких населенных пунктах Харьковской области 4 апреля 2025 года графики отключения света будут действовать до 7 часов в сутки, пишет Politeka.

Благодаря тому, что в некоторых регионах Украины погода немного прояснилась, бытовые солнечные электростанции работают более эффективно и разгружают общую сеть, в результате чего в стране несколько уменьшился уровень потребления электроэнергии.

При этом в "Укрэнерго" отмечают, что ситуация достаточно сложная, поэтому просят украинцев по возможности не использовать сразу несколько мощных электроприборов, сообщает Politeka.

На территории Харьковской области 4 апреля локальные графики отключения света будут применены, в частности, в пределах Люботинской общины. По предварительным данным, без электроэнергии с 9:00 до 16:09:59 будут жители таких населенных пунктов:

город Люботин (сад.тов.Монолит);

поселок Барчаны (ул.Грибная, Родниковая, Соборности Украины, Любицкая, пер.Джерельный, Дачный, Мальвовый, Соборный, въезд Жасминовый, Фиалковый, туп.Барвинковый, Вербовый);

поселок Манченко (также частично).

В Харькове на 4 апреля графики отключения света пока не вводятся, но уже известно, что они будут действовать в воскресенье, 6 числа. На этот день облэнерго планирует работы по устранению последствий повреждений, нанесенных рф, поэтому ориентировочно с 8:30 до 17:00 без электроэнергии останется часть жителей Киевского и Салтовского районов города.

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