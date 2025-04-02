В облэнерго предупредили, какие графики отключения света будут действовать на территории Харькова и области в четверг, 3 апреля 2025 года.

В Харьковской области вводятся локальные графики отключения света на четверг, 3 апреля 2025 года, сообщает Политека.

По данным "Укрэнерго", в Украине уровень потребления электроэнергии остается высоким. Энергетики просят при возможности бережно использовать электричество и не использовать сразу несколько мощных электроприборов в период с 9:00 до 21:00.

Кроме ухудшения погодных условий, что препятствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций, остается еще одна большая проблема: необходимость продолжать аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, пораженных во время массированных ракетных и дроновых атак со стороны России.

В Харьковской области 3 апреля будут действовать локальные графики отключения света, в частности, в Люботинской общине. С 9:00 до 16:09:59 ограничения будут действовать в селе Манченки, пишет Политека.

Также облэнерго предупреждает о графиках отключения света на 3 апреля 2025 года для жителей поселка Бабаи в Харьковской области.

Из-за проведения плановых ремонтных работ в сети с 9 до 17 часов без электроэнергии частично останутся жители улиц 7-й Гвардейской Армии, Благодатная, Дружбы, Волошковая, Цветочная, Клубная, Командарма Шумилова, Короткая, Новая, Михайловская, Бархатная, Польская, Футбольная, Школьная, Шумилова, переулки Березовый, Водяной, Соборный и Школьный.

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