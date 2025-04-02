Денежная помощь в Харькове продолжает оказываться жителям города и области, в том числе внутренне перемещенным лицам, пострадавшим от войны, а также нуждающимся в гуманитарной поддержке, сообщает Politeka.

В апреле 2025 года действуют несколько программ, направленных на поддержку гражданам в сложный период.

В частности, от БФ "Право на защиту" и УВКБ ООН доступна программа для вынужденных переселенцев и вернувшихся в Украину. Подать заявку можно в Днепре и других городах. Сумма пособия составляет 3600 грн на человека на три месяца, то есть до 10800 грн на семью.

Заявки принимаются от лиц с низким доходом (менее 5 400 грн на члена семьи), которые относятся к категориям уязвимых лиц, таких как семьи с детьми до 18 лет, одинокие пожилые люди, или семьи с людьми с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Для подачи заявки необходимо предоставить документы, подтверждающие личность, налоговый номер, документы на детей (если есть), банковские реквизиты и справки о принадлежности к категории уязвимости. Выплаты производятся через банковские счета или финансовые учреждения Rapyd или Western Union.

Кроме того, получить гуманитарную поддержку можно от международных организаций, таких как ООН и "Каритас". Эти организации предоставляют не только выплаты, но и необходимые материалы для тех, кто больше всего пострадал от конфликта. В городе функционируют пункты сбора заявок, а также горячие линии для консультаций и регистрации.

Таким образом, денежная помощь в Харькове является важной составляющей поддержки граждан и жители города могут воспользоваться этой возможностью, обратившись в соответствующие организации и органы власти.

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