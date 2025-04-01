Прогноз погоды в Харькове на 2 апреля предполагает, что будет ветер юго-западного направления, скоростью 5-10 м/с.

Синоптики составили прогноз погоды в Харькове на 2 апреля и рассказали о природных сюрпризах, ожидающих жителей и гостей города, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили на сайте Sinoptik.ua.

Синоптики обещают туман в утренние часы. На протяжении дня будет облачно, но облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +14…+16°C.

В Харьковской области погодные условия будут схожими: утренний туман, облачность и дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+16°C.

Прогноз погоды в Харькове на 2 апреля также предполагает, что будет ветер юго-западного направления, скоростью 5-10 м/с.

Наши предки приметили, что в этот день наши предки наблюдали за роскошными дождями. В это время бывают первые грозы (более ранние бывают 23-31 марта), распускается серая ольха, если нет морозов. У многих птиц в начале месяца начинается брачный период.

Также отмечается Международный день детской книги. Верующие чтят память преподобного Тита Чудотворца. До Нового года осталось 273 дня. В этот день верующие пытаются делать как можно больше добрых дел, ведь считается, что они вернутся к человеку сторицей. Однако важно ими не хвастаться, иначе все будет бесполезно.

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