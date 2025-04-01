Отключение воды в Харькове 1 апреля ждет жителей некоторых домов - там продолжаются ремонтные работы.

Бригады ремонтников приступили к аварийным работам по ремонту домовых систем - из-за этого началось отключение воды в Харькове 1 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в kharkivrada.

Сообщается, что в связи с ремонтными работами в отдельных районах города будет временно прекращено водоснабжение. Отключение воды в Харькове 1 апреля ждет жителей таких улиц:

Львовская дом. 11, 12/14

Людвига Свободы дом. 26 подъездов: 1(7).

Закончить планируют в 17 часов.

Также планируется аварийная работа на домовых системах горячего водоснабжения. Ремонтникам нужно устранить дефект, поэтому был отключен стояк по кв.3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67 дома 32 на улице Зуюарева. Данное мероприятие по этому адресу продлится до 20 часов.

Напомним, что недавно заменили 70 метров водовода по улице Залютинской, что позволило обеспечить Холодногорский район и прилегающие территории. Обновление наружных магистралей не прекращалось даже в период интенсивных обстрелов. Параллельно специалисты устраняли аварийные ситуации.

Также коммунальщики в городе установили более 800 новых пожарных гидрантов, в том числе 128 – в Шевченковском районе города.

Ранее сообщалось, что решение об окончании отопительного сезона в городе в 2025 году будет принято городским советом при соблюдении определенных условий.

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