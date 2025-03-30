Рішення про закінчення опалювального сезону в Харкові у 2025 році буде прийнято міською радою при дотриманні певних умов.

У 2024 році закінчення опалювального сезону в Харкові настало раніше, 26 березня, через підвищення температури повітря, повідомляє Politeka.net.

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У 2025 році також спостерігається раннє потепління, однак, у середині березня знову розпочалося різке похолодання. Тому котельні міста наразі працюють у дискретному режимі.

Міський голова Ігор Терехов пояснив, що вдень, коли температура підвищується, подача тепла зменшується, а вночі, коли температура падає, — збільшується. Це дозволяє не тільки зберегти тепло в квартирах, але й економити енергоресурси. За його словами, вже вдалося знизити витрати газу на 20%.

Терехов також зазначив, що зима 2024-2025 років була однією з найскладніших для міста, і поки зарано говорити про закінчення опалювального сезону в Харкові. Синоптики прогнозують подальші похолодання.

Рішення буде прийнято залежно від погодних умов. Влада враховуватиме середньодобову температуру та інші фактори, відповідно до яких опалення зазвичай відключають, коли середньодобова температура перевищує +8°C протягом трьох діб поспіль.

Харків'янам рекомендується слідкувати за офіційними повідомленнями міської ради.

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