Решение об окончании отопительного сезона в Харькове в 2025 году будет принято городским советом при соблюдении определенных условий.

В 2024 году окончание отопительного сезона в Харькове наступило ранее, 26 марта, из-за повышения температуры воздуха, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно об отключении батарей в 2025 году.

В 2025 году также наблюдается раннее потепление, однако в середине марта снова началось резкое похолодание. Поэтому котельные города работают в дискретном режиме.

Мэр Игорь Терехов пояснил, что днем, когда температура повышается, подача тепла уменьшается, а ночью, когда она падает, — увеличивается. Это позволяет не только сохранить тепло в квартирах, но и экономить энергоресурсы. По его словам, уже удалось снизить расход газа на 20%.

Терехов также отметил, что зима 2024-2025 годов была одной из самых сложных для города, и пока рано говорить об окончании отопительного сезона в Харькове. Синоптики прогнозируют дальнейшие похолодания.

Решение будет принято в зависимости от погодных условий. Власти будут учитывать среднесуточную температуру и другие факторы, в соответствии с которыми отопление обычно отключается, когда среднесуточная температура превышает +8°C в течение трех суток подряд.

Харьковчанам рекомендуется следить за официальными сообщениями городского совета.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.