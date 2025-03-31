Синоптики рассказали, чем будет удивлять прогноз погоды в Харькове и области на апрель 2025 года, и когда ждать очередной волны похолодания.

Эксперты гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды в Харькове и области на апрель 2025 года, сообщает Политека.

По данным регионального центра гидрометеорологии, в первый день месяца ожидается облачность, ночью и днем ​​небольшие дожди, утром местами туман. Ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от +5+10 в ночные часы до +12+17 в дневные.

На 2 апреля прогноз погоды в Харьковской области сулит прояснение, лишь ночью местами опустится туман. В ночные часы температура воздуха будет +5+10, а в течение дня поднимется максимум до +18 градусов.

Подобная ситуация с возможностью небольших осадков и температурой воздуха до +16 тепла будет держаться до конца недели, пишет Политека.

А вот уже 7-8 апреля в регион, как предполагает прогноз погоды, дойдет похолодание. В некоторых областях в эти дни возможны заморозки и даже снег, но до Харькова ненастье не дойдет.

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что похолодание будет заходить в Украину постепенно, начиная с севера, запада и центра страны, а дальше распространится и на юг с востоком.

Потому пока не спешите прятать теплые вещи и обувь, ведь второй месяц весны еще удивит.

После этого, по данным синоптиков, в регионе снова начнется постепенное потепление.

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