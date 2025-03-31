Для проведения работ в сети во вторник, 1 апреля 2025 года, в Харьковской области снова придется применить графики отключения света.

Энергетики объявили о новых графиках отключения света в Харьковской области на вторник, 1 апреля 2025 года, сообщает Политека.

Из-за облачной погоды, не позволяющей эффективно работать бытовым солнечным электростанция, в начале недели в Украине вырос уровень потребления электроэнергии.

Для сохранения баланса в энергосистеме украинцев просят избегать одновременного использования нескольких мощных электроприборов в вечерние часы, когда наблюдается максимальный уровень потребления, примерно с 17 до 21 часа.

Во вторник, 1 апреля 2025 года, в Харьковской области будут действовать локальные графики отключения света, которые применяются с целью проведения профилактических и ремонтных работ в системе, пишет Политека.

В частности, сообщается, что на 1 апреля графики отключения света вводятся в Люботинской городской общине. Из-за этого с 9:00 до 16:09:59 без электроэнергии останется часть жителей:

города Люботин по улицам Ковпака, Любовской, Люботинской, Медовой, переулкам Стадионный и Покровский;

поселка Коваленко (въезд Любовский).

Никаких стабилизационных и аварийных ограничений на вторник не планируется. Также пока облэнерго не сообщало о плановых выключениях электроэнергии в Харькове и других населенных пунктах области.

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