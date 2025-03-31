Графики отключения света на апрель в Харькове могут использоваться не в полном объеме.

Энергетики поделились информацией о ситуации в энергосистеме и планируются ли графики отключения света на апрель в Харькове, сообщает Politeka.net.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются на украинских энергообъектах для устранения последствий ракетных и дроновых атак со стороны россии.

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине несколько снизилось благодаря ясной погоде в большинстве регионов, что позволило бытовым солнечным электростанциям более эффективно работать и снизить нагрузку на общую энергосеть.

Однако в дождливую погоду ситуация может ухудшиться. Энергетики призывают украинцев использовать энергоемкие приборы в период, когда солнечные электростанции работают наиболее эффективно – с 10:00 до 16:00.

В данный момент пока нет необходимости использования стабилизационных или аварийных ограничений в городе. Однако облэнерго планирует применять локальные ограничения для проведения профилактических и ремонтных работ в сети.

Обращаем внимание, что стабилизационные ограничения проходят только после распоряжения НЭК Укрэнерго. Поэтому графики отключения света на апрель в Харькове могут применять не в полном объеме, то есть может быть уменьшено время деактивации электричества, или выключать не всех. В результате постоянных вражеских атак перечень адресов в каждой из очередей может изменяться.

Однако в области Мерефянское районное отделение АО «Харьковоблэнерго» сообщило, что 01.04.2025 с 09-00 до 17-00 в связи с ремонтными работами планируется ограничение подачи электроэнергии в поселке Селекционное; селах: Кринички, Лелюки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.

Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.

Кроме того, Политека рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.