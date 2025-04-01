В Харькове предусмотрена денежная помощь для отдельных категорий граждан Украины.

Денежная помощь в Харькове предоставляется малообеспеченным семьям в рамках государственной программы социальной защиты, передает Политека.

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины" на 2025 год, денежная помощь предоставляется семьям, чьи совокупные доходы не превышают прожиточный минимум.

Такая поддержка направлена на помощь гражданам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах: из-за потери работы, болезни или иных независимых причин.

Как оформить выплаты?

Чтобы получить денежную поддержку, необходимо обратиться в органы социальной защиты или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Заявителю нужно подготовить необходимые документы и подать заявление на получение выплат.

Сроки и размеры выплат: поддержка предоставляется на срок до шести месяцев с возможностью продления. В 2025 году установлены следующие суммы:

Для трудоспособных граждан – 1 816,8 грн;

Для пенсионеров и лиц с инвалидностью – 2 361;

Детей до 6 лет – 3 716,35;

Для детей от 6 до 18 лет – 4 634,2 грн;

Студентов до 23 лет (при условии обучения) – 4 390.

Как получить средства?

Выплаты можно получить на банковскую карту или через "Укрпочту". Сумма помощи рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и фактическим среднемесячным доходом семьи.

Размер финансовой поддержки зависит от количества членов семьи и их возрастной категории.

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