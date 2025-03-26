Волонтеры организовали правовую и психологическую поддержку украинцам, а также им оказывается денежная помощь в Харькове, сообщает Politeka.net.
Проект действует при финансовой поддержке Каритаса Швейцарии, Швейцарской солидарности и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.
Поддержка обеспечивается «Каритас Харьков» и «Правозащитной группой», которые предлагают:
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прием заявок на правовую и гуманитарную помощь;
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подготовку обращений по военным преступлениям для дальнейшего рассмотрения в ООН и Международном уголовном суде;
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психологическую поддержку;
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юридическое сопровождение на национальном и международном уровнях для всех категорий пострадавших;
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вторичную семьям пленных и пропавших без вести (как гражданских, так и военных).
Правовая поддержка для родственников пленных и пропавших
Включает:
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назначение юриста для сопровождения дела;
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подготовку запросов по поиску;
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взаимодействие с государственными органами и международными институтами.
Кому предоставляется
Получить ее могут люди, пострадавшие из-за:
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повреждение имущества;
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ранение;
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гибель родных;
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пребывание в плену;
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исчезновение без вести;
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пытки.
Денежная помощь в Харькове предусмотрена для
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гражданских лиц, получивших ранения;
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гражданских пленных и пропавших без вести;
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семей погибших гражданских;
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лиц, пострадавших от пыток.
Для получения нужно предоставить:
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Поврежденное имущество: паспорт, документы собственности, фото или акт обследования.
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Ранения: паспорт, идентификационный код, медицинское заключение, реквизиты банковской карты.
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Потеря родственника: паспорт заявителя, документы о родстве, врачебное заключение, свидетельство о смерти, реквизиты карточки.
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Пленные или пропавшие без вести: паспорт заявителя, документы о родстве, документы, реквизиты карты.
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Пытки: идентификационный код, медицинские заключения, реквизиты карты.
Важно: нужно иметь копии.
Телефон для записи: +38 (050) 541 87 07
Телефон для записи: 0 800 336 734
Прием осуществляется только по предварительной записи.
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