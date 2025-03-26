Денежная помощь в Харькове обеспечивается "Каритас" и "Правозащитной группой".

Волонтеры организовали правовую и психологическую поддержку украинцам, а также им оказывается денежная помощь в Харькове, сообщает Politeka.net.

Проект действует при финансовой поддержке Каритаса Швейцарии, Швейцарской солидарности и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

Поддержка обеспечивается «Каритас Харьков» и «Правозащитной группой», которые предлагают:

прием заявок на правовую и гуманитарную помощь;

подготовку обращений по военным преступлениям для дальнейшего рассмотрения в ООН и Международном уголовном суде;

психологическую поддержку;

юридическое сопровождение на национальном и международном уровнях для всех категорий пострадавших;

вторичную семьям пленных и пропавших без вести (как гражданских, так и военных).

Правовая поддержка для родственников пленных и пропавших

Включает:

назначение юриста для сопровождения дела;

подготовку запросов по поиску;

взаимодействие с государственными органами и международными институтами.

Кому предоставляется

Получить ее могут люди, пострадавшие из-за:

повреждение имущества;

ранение;

гибель родных;

пребывание в плену;

исчезновение без вести;

пытки.

Денежная помощь в Харькове предусмотрена для

гражданских лиц, получивших ранения;

гражданских пленных и пропавших без вести;

семей погибших гражданских;

лиц, пострадавших от пыток.

Для получения нужно предоставить:

Поврежденное имущество: паспорт, документы собственности, фото или акт обследования.

Ранения: паспорт, идентификационный код, медицинское заключение, реквизиты банковской карты.

Потеря родственника: паспорт заявителя, документы о родстве, врачебное заключение, свидетельство о смерти, реквизиты карточки.

Пленные или пропавшие без вести: паспорт заявителя, документы о родстве, документы, реквизиты карты.

Пытки: идентификационный код, медицинские заключения, реквизиты карты.

Важно: нужно иметь копии.



Телефон для записи: +38 (050) 541 87 07

Телефон для записи: 0 800 336 734

Прием осуществляется только по предварительной записи.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.