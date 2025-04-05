С учетом современных реалий, многие пожилые нуждаются в подработке из-за невысоких пенсионных выплат, узнайте о работе в Харькове пенсионерам, передает Политика.
Объявления размещены на популярном сайте по поиску заработка.
Среди предложенных вариантов работа техником по ремонту и мерчендайзером с собственным автомобилем, а также вакансия водителя топливовоза.
Вакансия : Техник по ремонту, мерчендайзер с автомобилем
Зарплата: от 30 000 грн.
Достоинства:
- Конкурентная и стабильная оплата труда (не менее 30 000 грн. при выполнении плановых показателей);
- Официальное трудоустройство;
- возможность карьерного роста в современной компании;
- Обеспечение горюче-смазочными материалами;
- Оплата амортизации автомобиля и мобильной связи.
Требования:
наличие собственного автомобиля;
Знание технического мерчендайзинга;
Навыки работы с электроинструментом (шуруповерт, отвертка);
Аккуратность, ответственность и ориентация на результат.
Вакансия : Водитель топливовоза (категория СЕ, ADR), ЗП: 30 000 – 40 000 грн.
Обязанности:
- Управление транспортными средствами;
- Прием и доставка грузов согласно документам;
- Эффективное и экономичное использование транспортного средства.
Требования:
Удостоверение водителя категории СЭ;
опыт от 1 года;
- ДОПО и чип-карта (помощь в изготовлении при необходимости);
- военный билет или приписное свидетельство (для мужчин до 27 лет);
- Глубокое знание ПДД.
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