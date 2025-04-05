В Харькове есть работа для пенсионеров, желающих получить дополнительный доход, развиваться и поддерживать активный образ жизни.

С учетом современных реалий, многие пожилые нуждаются в подработке из-за невысоких пенсионных выплат, узнайте о работе в Харькове пенсионерам, передает Политика.

Объявления размещены на популярном сайте по поиску заработка.

Среди предложенных вариантов работа техником по ремонту и мерчендайзером с собственным автомобилем, а также вакансия водителя топливовоза.

Вакансия : Техник по ремонту, мерчендайзер с автомобилем

Зарплата: от 30 000 грн.

Достоинства:

Конкурентная и стабильная оплата труда (не менее 30 000 грн. при выполнении плановых показателей);

Официальное трудоустройство;

возможность карьерного роста в современной компании;

Обеспечение горюче-смазочными материалами;

Оплата амортизации автомобиля и мобильной связи.

Требования:

наличие собственного автомобиля;

Знание технического мерчендайзинга;

Навыки работы с электроинструментом (шуруповерт, отвертка);

Аккуратность, ответственность и ориентация на результат.

Вакансия : Водитель топливовоза (категория СЕ, ADR), ЗП: 30 000 – 40 000 грн.

Обязанности:

Управление транспортными средствами;

Прием и доставка грузов согласно документам;

Эффективное и экономичное использование транспортного средства.

Требования:

Удостоверение водителя категории СЭ;

опыт от 1 года;

ДОПО и чип-карта (помощь в изготовлении при необходимости);

военный билет или приписное свидетельство (для мужчин до 27 лет);

Глубокое знание ПДД.

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