Ринок праці стає все більш конкурентним, тому робота в Харкові може шукатись довго, проте навіть за таких умов пенсіонерам пропонують низку вакансій, повідомляє Politeka.net.

Оголошення зёявились на сайті Work.ua.

Робота в Харкові для пенсіонерів з гідною оплатою стає все актуальнішою. Компанія «Хорос» запрошує на роботу майстера. На посаду готові взяти пенсіонера. Заробітна плата на цій посаді складає від 25 000 – 35 000 грн залежно від виробітку. Роботодавець забезпечує офіційне працевлаштування з усіма соціальними гарантіями.

Основні обов'язки такі:

Організація та контроль виконання будівельних робіт на об'єктах;

Моніторинг якості виконаних робіт відповідно до будівельних норм та технічної документації;

Керівництво бригадою робітників, планування та розподіл завдань;

Забезпечення дотримання термінів виконання будівельних робіт;

Ведення будівельної документації;

Координація робіт з іншими підрозділами на будівельному майданчику.

Також є робота в Харкові на посаді водій вантажного автомобіля. Роботодавець пропонує працю на сучасному 10-тонному вантажному автомобілі Mercedes ATEGO, власну ремонтну базу для оперативного обслуговування техніки, дружній та злагоджений колектив. А також готова надати гнучкий графік, що дозволяє врахувати ваші побажання.

Зарплату обіцяють у розмірі 22 000 – 30 000 грн. Від працівника вимагають досвід роботи на вантажних автомобілях, грунтовні знання технічної частини автомобіля, уважність, відповідальність та акуратність.

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