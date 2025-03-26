Рынок труда становится все более конкурентным, поэтому работа в Харькове может искаться долго, однако даже в таких условиях пенсионерам предлагают ряд вакансий, сообщает Politeka.net.

Объявление появилось на сайте Work.ua.

Компания Хорос приглашает мастера строительных работ. На должность готовы взять пенсионера. Зарплата в этой должности составляет от 25 000 – 35 000 грн в зависимости от выработки. Компания обеспечивает официальное трудоустройство со всеми социальными гарантиями.

Основные обязанности следующие:

организация и контроль выполнения строительства на объектах;

Мониторинг качества выполненных заданий в соответствии со строительными нормами и технической документацией;

Руководство бригадой рабочих, планирование и распределение задач;

Обеспечение соблюдения сроков выполнения строительства;

ведение строительной документации;

Координация с другими подразделениями на строительной площадке.

Также есть работа в Харькове на должности водитель грузового автомобиля. Работодатель предлагает должность на современном 10-тонном грузовом автомобиле Mercedes ATEGO, собственную ремонтную базу для оперативного обслуживания техники, дружеский и слаженный коллектив. А также готова предоставить гибкий график, позволяющий учесть ваши пожелания.

Зарплату обещают в размере 22 000 – 30 000 грн. От работника требуется опыт на грузовых автомобилях, основательные знания технической части автомобиля, внимательность, ответственность и аккуратность.

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