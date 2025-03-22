Синоптики Укргидрометцентра предупредили, каким будет прогноз погоды в Харьковской области на воскресенье, 23 марта 2025 года.

В воскресенье, 23 марта 2025 года, когда отмечается Всемирный день метеоролога, прогноз погоды в Харькове и области порадует жителей, пишет Политека.

В течение суток будет облачно с прояснениями. По данным регионального центра гидрометеорологии, ночью осадков не ожидается, а вот днем ​​местами могут пройти небольшие кратковременные дожди.

Ветер в этот день будет юго-восточным, умеренным, 5-10 метров в секунду, сообщает Politeka.net.

В Харькове прогноз погоды на 23 марта также обещает облачность с прояснениями, без осадков. Ночью температура воздуха будет от +1 до +3 градусов, а днем ​​поднимется до +12+14.

По области температура воздуха будет колебаться ночью от 0 до +5 градусов тепла, а в дневные часы ожидается около +11+16 градусов.

Синоптики гидрометцентра отмечают, что в понедельник показатели термометров будут держаться на уровне ночных 0+5 и дневных 11+16, ветер несколько усилится до 7-12 метров в секунду, а осадков в течение суток не ожидается.

А вот уже во вторник, 25 марта, прогноз погоды предусматривает ухудшение ситуации в Харьковской области. В регионе местами пройдут дожди от небольших до умеренных, ветер будет достигать штормовых порывов 15-20 метров в секунду, и температура в дневные часы немного снизится – максимум термометры будут показывать +9+14.

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