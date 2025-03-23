Подорожание яиц в Харькове стало важной темой покупателей, сообщает Politeka.

Согласно последним данным, цены на некоторые виды этого продукта существенно выросли. По состоянию на 21 марта 2025 средний ценник на перепелиные (20 шт) меняется от 61,50 грн в Ашане до 69,70 в Мегамаркете. За последний месяц стоимость перепелиных – выросла на 1,33 гривен.

Цены на «Наседку» (С1, 10 шт) в Auchan подорожали на 18,10 гривен, достигнув 78,50. Стоимость куриных Ясенсвит (С1, 10 шт.) выросла на 7,73 грн, поэтому теперь они стоят 72,86. Что касается Ясенвита (С1, 30 шт), то в Мегамаркете и Метро ценник составляет 223,85 гривен, что на 23,30 грн дороже, чем месяц назад.

Подорожание яиц в Харькове объясняется повышением затрат на производство и транспортировку. В результате ценник на продукты питания растет, что сказывается на потребителях. Это явление отмечают покупатели, считающие, что расценки на основные продукты должны быть более стабильными. Сети супермаркетов тоже не могут избежать подобных изменений в ценообразовании. Потребители следят за ситуацией и пытаются искать самые лучшие предложения на рынке.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.