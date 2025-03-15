В начале марта 2025 года произошло подорожание молочных продуктов в Харькове , сообщает Politeka.

Молоко Просто наше 1% (900 мл) сейчас стоит 47,53 грн, что на 1,36 дешевле, чем в феврале 2025 года. В сети Metro молочка продается по такой же цене, в то время как в феврале средняя стоимость в этом магазине составила 46,38 . На других платформах, таких как Megamarket, ценник больше – 52,39.

Молоко Яготинское 2,6% (900 мл) немного дороже – средник ценник составляет 56,33 гривен . Наибольшая стоимость в магазине Мегамаркет – 64,50, а самая низкая – в Ашане – 52,80. По сравнению с февралем, когда оно стоило 50,49 , ценники поднялись на 5,01.

Относительно маргарина Олком Сливочный 72,5% (200 г) стоимость уменьшилась: на 2,10 грн, а сейчас он стоит 31,85 . Однако стоит отметить, что в Novus этот товар можно приобрести за 35,19, а в Ашане можно найти за 28,50.

Цены на маргарин Щедро Сливочный особенный 72,5% (250 г) выросли на 0,93 гривен, и сейчас его средний ценник составляет 37,03 . Дешевле всего можно приобрести у Auchan за 34,30 .

Что касается кефира Крестьянский 2,5% (950 мл), средняя стоимость составляет 60,24 грн , что на 1,45 больше, чем в феврале. В разных магазинах по-разному: в Ашане – 53,90, а в Мегамаркете – 66,00.

Один из самых популярных йогуртов в Украине, Активия Классический 1,5% (290 мл), подорожал на 1,90 гривен и его можно найти за 35,30 . Цены варьируются: в Мегамаркете вы купите его за 36,50, а в Novus – за 34,09.

Наконец, йогурт Активия Классический 1,5% (580 мл) средняя стража и 34,11 . Этот товар можно найти в Метро по той же цене.

В общем, хотя произошло подорожание молочных продуктов в Харькове , стабильность наблюдать все-таки можно.

Источник: Минфин

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