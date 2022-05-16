Жители севера Донетчины сообщают о большом столбе дыма, который мог напугать. Действительно ли есть повод для паники сообщил председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Как пишет Politeka.net, в Сети очевидцы опубликовали кадры с огромным столбом дыма красного цвета. Он появился в результате взрыва в Харьковской области.

«По оперативной информации, сегодня днем российский снаряд попал в склад на территории Харьковщины, где, по предварительной информации, хранилась аммиачная селитра», - сообщил Кириленко.

По его словам, взрыв не несет угрозы местному населению и причин для паники нет.

"Аммиачная селитра не относится к опасным химическим веществам, а наибольшая концентрация ее после взрыва – в облаке, достигающем 200-500 метров от эпицентра. Угрозы для населения этот взрыв не представляет. Населенные пункты Донецкой области в зону распространения облака не попадают. Сейчас специалисты уже устанавливают, какой вред был нанесен окружающей среде. Ситуация под контролем", - сообщил Кириленко.

Напомним, Арестович записал видео с сообщением о своем изгнании из Офиса президента.

Также Politeka.net писала, что в МВД сообщили детали контрнаступления на Харьковщине и о действиях россиян.

Кроме того Politeka писала, что рф потерпела поражение на Харьковщине, но украинцев предупредили об опасности.