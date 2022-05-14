Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
За прошедшие сутки враг не наносил удары по Харькову, а сосредоточил внимание на позициях ВСУ и по общинам области. От обстрелов страдают Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие.
"Наши вооруженные силы оттесняют врага и жители начинают возвращаться в свои дома. Это еще слишком опасно! Отступая, враг заминировал абсолютно все - дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати и тому подобное. Сейчас идет тщательная работа по разминированию. Прошу до официальных уведомлений воздержаться от возвращения", - предупредил Синегубов.
Ранее аналитики американского Института исследования войны (ISW) сообщили, что российские войска полностью покидают свои позиции вокруг Харькова.
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"Таким образом, похоже, что Украина выиграла битву за Харьков. Украинские войска помешали русским войскам окружить, не говоря уже о захвате Харькова, а потом выгнали их из города, как это делали с российскими войсками, которые пытались захватить Киев", — пишут эксперты из США.
Напомним, ВСУ героически освобождают Харьковщину от оккупантов, кадры.
Как Politeka сообщала, оккупанты обстреляли стадион в Харькове.
Также Politeka писала, что люди массово возвращаются в Харьков.