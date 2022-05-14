Об этом сообщают аналитики американского Института исследования войны (ISW).
"Таким образом, похоже, что Украина выиграла битву за Харьков. Украинские войска помешали русским войскам окружить, не говоря уже о захвате Харькова, а потом выгнали их из города, как это делали с российскими войсками, которые пытались захватить Киев", — пишет ISW.
Основными целями россиян остаются Северодонецк и Лисичанск, которые они пытаются окружить с севера и с юга. Войска рф, наступавшие с направления Попасной, в течение суток не достигли существенного прогресса.
Российские войска вновь возобновили наступление в направлении Славянска, но без результатов. Также оккупанты предприняли безуспешный штурм Александровки, вероятно, в новой попытке форсировать Северский Донец. Но у рф может хватить свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить широкомасштабное наступление.
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Также ISW предупреждает, что русские попытаются удержать линию к западу от Волчанска, чтобы защитить свои наземные линии связи (GLOC) от Белгорода до Изюма.
Напомним, ВСУ героически освобождают Харьковщину от оккупантов, кадры.
Как Politeka сообщала, оккупанты обстреляли стадион в Харькове.
Также Politeka писала, что люди массово возвращаются в Харьков.