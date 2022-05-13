Глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов рассказал, как жители города и области относятся к россиянам.
Об этом он рассказал в интервью НВ.
"Мы общаемся с теми людьми, которые непосредственно находились в Харькове под бомбами, под взрывами; и с теми, которые были вынуждены эвакуироваться и сейчас возвращаются. Те люди, которые находятся на освобожденных территориях (Русская Лозовая, Черкасская Лозовая, Циркуны), все очень радостно воспринимают приход Вооруженных Сил Украины и их освобождение.
И даже если у кого-то были другие взгляды где-то внутри (можем это наблюдать, когда населенный пункт находится вблизи границы с РФ), все равно все как один говорят, что [россияне] — это просто нелюди. Они против себя настроили людей на века. Не на 10 лет, не на 20, а на поколение.
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Мы все сможем отстроить, возобновить. В Харькове сейчас улицы убраны, хотя здания разрушены, однако жизнь у нас продолжается. Мы не сможем вернуть одно — это потерянные семьи, потерянные жизни детей, близких, матерей, родителей. Вот это, к сожалению, рана, которая не будет заживать целые поколения", - говорит Синегубов.
Напомним, ВСУ героически освобождают Харьковщину от оккупантов, кадры.
Как Politeka сообщала, оккупанты обстреляли стадион в Харькове, фото.
Также Politeka писала, что люди массово возвращаются в Харьков.