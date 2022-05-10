Многочисленные колонны оккупационных войск шли со всех сторон, превосходство было подавляющим.

Воины 6-й роты 92-й механизированной бригады ВСУ совершили настоящий подвиг, когда 25 февраля-2022 победили в бою российских оккупантов в Старом Салтове на Харьковщине.

О героизме наших военнослужащих на своей странице в Facebook рассказал Юрий Бутусов.

24 февраля ряд подразделений 92-й бригады Вооруженных сил Украины попал в окружение близ границы с рф. Многочисленные колонны шли со всех сторон, превосходство было подавляющим. В этой тяжелейшей обстановке ключевую роль сыграл высокий уровень боевой подготовки и железная воля украинских воинов.

25 февраля 6-я рота пошла на прорыв на Харьков, чтобы спасти родной город от захвата. Столкновение развернулось прямо на дороге, забитой российскими войсками и техникой, в том числе танками. Последние подожгли три украинских БТР-4.

"Однако украинские воины не сдавались в плен и не потеряли решимости бить врага, под огнем со всех сторон. Наши боевые машины вылетели из-за поворота и увидели целую колонну Росгвардии, забитую российскими росгвардейцами, с полным вооружением, а также с автозаками, дубинками, наручниками и снаряжением для разгона демонстраций. И по приказу командира роты уцелевшие БТР-4 ударили по этому месиву ракетами "Стугна" и 30 мм пушками",– рассказал журналист.

Украинским пехотинцам пришлось спешиться и добивать уцелевших росгвардейцев из стрелкового оружия. Погибли шесть воинов 6-й роты, однако большинство бойцов и машин сумели выйти к Харькову, а там – развернуться для обороны.

Напомним, ВСУ героически освобождают Харьковщину от оккупантов, кадры.

Как Politeka сообщала, оккупанты обстреляли стадион в Харькове, фото.

Также Politeka писала, что центр Харькова получил новый удар.