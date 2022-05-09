Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора.

Как сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ, с целью недопущения продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины враг сосредоточил на территории российской федерации в Белгородской области до девятнадцати батальонных тактических групп.

Продолжается переброска личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины.

Также в Генштабе сообщают, что на Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий, 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск сосредотачивает основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.

Добавим, что на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и захисницями Украины за минувшие сутки успешно отбито шесть атак врага, уничтожено 20 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника.

Напомним, генерал высказался о битве ВСУ на Харьковщине.

Также Politeka.net писала, что жителей Харьковщины предупредили о новых ограничениях.

Кроме того Politeka.net сообщала, что под Харьковом оккупанты расстреляли мирных граждан.