У разі контрнаступу ЗСУ в Ізюмському та Харківському напрямах та вигнання звідти ворога, це стане великою перемогою, небаченою з часів Другої світової війни.

Як передає Апостроф, таку думку висловив заступник голови СБУ у 2014-2015 роках генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун.

Він зазначив, що вчинити контрнаступ у згаданих напрямках буде досить важко, оскільки противник там накопичив величезну кількість техніки та людей. Але саме таким чином Україна зможе не лише зірвати плани ворога щодо виходу на Слов'янськ та Краматорськ, а й остаточно відбити можливості будь-яких операційних дій на Харківському напрямку.

"Якщо ми зможемо дійсно оточити угрупування, що накопичилося в Ізюмі, це буде така перемога, якої не було, напевно, ще з Другої світової війни. Тому що вперше війська, якісь об'єднання, батальйонні групи опиняться в оперативному оточенні", - заявив генерал- майор СБУ.

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