В случае контрнаступления ВСУ в Изюмском и Харьковском направлениях и изгнания оттуда врага, это станет большой победой, невиданной со времен Второй мировой войны.

Как передает Апостроф, такое мнение высказал заместитель главы СБУ в 2014-2015 годах генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

Он отметил, что совершить контрнаступление в упомянутых направлениях будет достаточно трудно, поскольку противник там накопил огромное количество техники и людей. Но именно таким образом Украина сможет не только сорвать планы врага по выходу на Славянск и Краматорск, но и окончательно отбить возможности любых операционных действий на Харьковском направлении.

"Если мы сможем действительно окружить группировку, что накопилось в Изюме, это будет такая победа, которой не было, наверное, еще со Второй мировой войны. Потому что впервые войска, какие-то объединения, батальонные группы окажутся в оперативном окружении", - заявил генерал-майор СБУ.

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