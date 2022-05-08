В случае контрнаступления ВСУ в Изюмском и Харьковском направлениях и изгнания оттуда врага, это станет большой победой, невиданной со времен Второй мировой войны.

Как передает Апостроф, такое мнение высказал заместитель главы СБУ в 2014-2015 годах генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

Он отметил, что совершить контрнаступление в упомянутых направлениях будет достаточно трудно, поскольку противник там накопил огромное количество техники и людей. Но именно таким образом Украина сможет не только сорвать планы врага по выходу на Славянск и Краматорск, но и окончательно отбить возможности любых операционных действий на Харьковском направлении.

"Если мы сможем действительно окружить группировку, что накопилось в Изюме, это будет такая победа, которой не было, наверное, еще со Второй мировой войны. Потому что впервые войска, какие-то объединения, батальонные группы окажутся в оперативном окружении", - заявил генерал-майор СБУ.

Популярные статьи сейчас

Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны

Курс доллара в обменниках растет, несмотря на "заморозку" от НБУ: чего ждать после войны

"Они, гады, все понимали": Ефросинина рассказал о расколе в российском шоу-бизнесе

Филатов гневно высказался об атаке Амурского моста: "Мы и так вас прокляли на сотни лет вперёд"

Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Показать еще

изюм харьковская область война обстрел разрушения

Напомним, под Харьковом оккупанты расстреляли мирных граждан, которые пытались эвакуироваться

Как сообщала Politeka, российские захватчики уничтожили известный музей на Харьковщине: "Снаряд попал прямо в...»

Также Politeka писала, что на Харьковщине организовали переправу украинцев в Россию, фото:"Брали 500$ с человека"