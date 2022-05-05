Волонтеры и работники Харьковского экопарка попали под обстрел во время эвакуации животных. 15-летний парень погиб.

Об этом сообщил владелец экопарка и народный депутат Александр Фельдман.

По его словам, 5 мая происходила эвакуация африканских буйволов. В результате обстрелов два человека получили ранения, а 15-летний парень — погиб. Он помогал родителям кормить и вывозить животных.

Фельдман 5 апреля сообщил, что из-за обстрелов экопарка под Харьковом больше нет. По его словам, инфраструктура и вольеры разрушены. Он объяснял, что самая большая проблема-это крупные хищники. Была угроза повреждения вольеров, из-за чего животные могли двинуться в сторону соседних поселков или Харькова.

В то же время уже с 5 апреля началась эвакуация животных. Первыми вывезли двух львов, ягуара и пантеру.

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