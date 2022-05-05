Волонтеры и работники Харьковского экопарка попали под обстрел во время эвакуации животных. 15-летний парень погиб.
Об этом сообщил владелец экопарка и народный депутат Александр Фельдман.
По его словам, 5 мая происходила эвакуация африканских буйволов. В результате обстрелов два человека получили ранения, а 15-летний парень — погиб. Он помогал родителям кормить и вывозить животных.
Фельдман 5 апреля сообщил, что из-за обстрелов экопарка под Харьковом больше нет. По его словам, инфраструктура и вольеры разрушены. Он объяснял, что самая большая проблема-это крупные хищники. Была угроза повреждения вольеров, из-за чего животные могли двинуться в сторону соседних поселков или Харькова.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
У оккупантов амбициозные планы относительно Одессы: в британской разведке раскрыли детали
Оккупанты готовятся к третьему циклу: Арестович раскрыл варианты развития событий в мае
"Кто-то снова неудачно покурил?": в россии сильный пожар сотряс Нижегородскую область, видео
Рада увеличивает штрафы: за что украинцам придется заплатить до 5 100 гривен
В то же время уже с 5 апреля началась эвакуация животных. Первыми вывезли двух львов, ягуара и пантеру.
Напомним, бойцы ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском направлении: что известно.
Также напомним, ВСУ героически освобождают Харьковщину от оккупантов, кадры.
Как Politeka сообщала, оккупанты обстреляли стадион в Харькове, фото.