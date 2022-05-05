Российские войска атакуют позиции Вооруженных сил Украины, чтобы переправить больше сил на Донбасс.

Самой горячей точкой Харьковской области остается Изюмский направление, сообщил 5 мая председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Там враг постоянно пытается атаковать позиции наших ВСУ-в частности, под городом Барвинково, но несет значительные потери. Кроме того, вчера враг пытался атаковать позиции ВСУ по Волчанскому направлению-так же враг потерпел поражение", - сообщил председатель ОВА у Telegram-канале.

По словам Синегубова, ВСУ понимает силы оккупантов и пути его передвижения.

"Сейчас весь массив вражеской техники идет через Волчанский и Купянский направление именно в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие на территориях Луганской и Донецкой. Однако мы готовы к развитию любых событий на всех этих направлениях", — написал глава ОВА.

Напомним, ВСУ героически освобождают Харьковщину от оккупантов, кадры.

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