Украинские разведчики вместе со спецподразделением "Кракен" освободили от оккупантов населенный пункт Русская Лозовая Харьковской области. Видео операции опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
Во время спецоперации была уничтожена сотня захватчиков и 20 единиц вражеской техники.
На кадрах можна увидеть, как украинские защитники выявляли позиции врага и их технику, которую оккупанты предусмотрительно прятали среди домов мирных жителей, а боеприпасы – во дворах и прямо в домах.
По позициям противника украинские воины наносили точечные меткие удары. Некоторые россияне выжили и сдались в плен.
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Также наши бойцы спасли собаку, которая испуганно бегала возле села, и помогали местным жителям. В итоге над селом снова подняли украинский флаг.
Село было важным стратегическим объектом – оно находится на автомобильной трассе Харьков-Белгород. С этой территории во время оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.
Напомним, ВСУ героически освобождают Харьковщину от оккупантов, кадры.
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