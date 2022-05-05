Во время спецоперации была уничтожена сотня захватчиков и 20 единиц вражеской техники.

Украинские разведчики вместе со спецподразделением "Кракен" освободили от оккупантов населенный пункт Русская Лозовая Харьковской области. Видео операции опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Во время спецоперации была уничтожена сотня захватчиков и 20 единиц вражеской техники.

На кадрах можна увидеть, как украинские защитники выявляли позиции врага и их технику, которую оккупанты предусмотрительно прятали среди домов мирных жителей, а боеприпасы – во дворах и прямо в домах.

По позициям противника украинские воины наносили точечные меткие удары. Некоторые россияне выжили и сдались в плен.

Также наши бойцы спасли собаку, которая испуганно бегала возле села, и помогали местным жителям. В итоге над селом снова подняли украинский флаг.

Село было важным стратегическим объектом – оно находится на автомобильной трассе Харьков-Белгород. С этой территории во время оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

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