Обстрел длился больше часа. Били по площадям, где расположен завод.

В Харькове обстреляли Турбоатом и ХЭМЗ.Об обстреле сообщил "Суспільному" Виктор Суботин, гендиректор АО Украинские энергетические машины — корпорации, в которую входять Турбоатом и Электротяжмаш.

Фото: "Украинские энергетические машины".

«Люди были на улице, солнце было. И когда начался обстрел, к счастью, они были недалеко от бомбоубежища, поэтому все успели скрыться. Обстрел длился больше часа. Били по площадям, где расположен завод. Прилетело не только на нашу территорию, но и к соседям на ХЭМЗ и на проспект Московский», – рассказал генеральный директор АО «Украинские энергетические машины» Виктор Субботин.

Уже известно, что повреждены корпуса и оборудование.

По словам Субботина, люди не пострадали. Повреждены производственные помещения и оборудование, убытки еще предстоит оценить.