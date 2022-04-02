В Харькове обстреляли Турбоатом и ХЭМЗ.Об обстреле сообщил "Суспільному" Виктор Суботин, гендиректор АО Украинские энергетические машины — корпорации, в которую входять Турбоатом и Электротяжмаш.

Фото: "Украинские энергетические машины".

«Люди были на улице, солнце было. И когда начался обстрел, к счастью, они были недалеко от бомбоубежища, поэтому все успели скрыться. Обстрел длился больше часа. Били по площадям, где расположен завод. Прилетело не только на нашу территорию, но и к соседям на ХЭМЗ и на проспект Московский», – рассказал генеральный директор АО «Украинские энергетические машины» Виктор Субботин.

Уже известно, что повреждены корпуса и оборудование.

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По словам Субботина, люди не пострадали. Повреждены производственные помещения и оборудование, убытки еще предстоит оценить.

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«Вертолеты были уничтожены в Харьковской области расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Это, по сути, первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель! После поражения ракетой неуправляемый воздушный противник, завалившись набок при падении, столкнулся со своим же вертолетом, что летел позади», - говорится в сообщении.

Напомним, британская разведка сообщали об успехах ВСУ на Харьковщине.

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