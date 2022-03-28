Воздушное командование "Восток" сообщило о пораженных вражеский целях на Харьковщине.

Как пишет Politeka.net, украинцы 33-е сутки обороняются от российских оккупантов. Одним из самых интенсивных направлений остается Харьков. Воздушное командование "Восток" отчиталось об успешном сбитии вражеских целей.

"Ликвидировано вражеский самолет и БПЛА.

В Харьковской области традиционно горячо. Утром *** под огнем ПВО потеряли беспилотник, а в половине третьего после обеда - зенитный ракетный расчет Воздушных Сил уничтожил очередной вражеский самолет!

Слава Украине. Держим строй", - написано было в публикации.

"Автор рисунка девятилетняя днепрянка Лазарь Анна", - отметила пресс-служба.

На рисунке можно увидеть украинских защитников, которые сбивают вражеский самолет.

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