Как пишет Politeka.net, украинцы 33-е сутки обороняются от российских оккупантов. Одним из самых интенсивных направлений остается Харьков. Воздушное командование "Восток" отчиталось об успешном сбитии вражеских целей.
"Ликвидировано вражеский самолет и БПЛА.
В Харьковской области традиционно горячо. Утром *** под огнем ПВО потеряли беспилотник, а в половине третьего после обеда - зенитный ракетный расчет Воздушных Сил уничтожил очередной вражеский самолет!
Слава Украине. Держим строй", - написано было в публикации.
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"Автор рисунка девятилетняя днепрянка Лазарь Анна", - отметила пресс-служба.
На рисунке можно увидеть украинских защитников, которые сбивают вражеский самолет.
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