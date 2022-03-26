Как пишет Politeka.net, украинцы уже 31-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Защитникам удалось не только остановить наступление, но и достичь успехов в контрнаступлении. А сегодня, 26 марта, воздушное командование "Восток" сообщило о новом сбитом истребителе и БЛПА.

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены две вражеские цели. Так на Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем "прощался с жизнью" БПЛА.

Работаем дальше!"

Украинцы сразу начали писать слова благодарности и ставить лайки:

"Много раз буду выражать благодарность и спасибо! Ангелов телохранителей Вам! Берегите себя!", "Божьей защиты и опеки вам и вашим родным!!!", "Спасибо и гордимся вами! Берегите себя!".

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