ПВО Украины поразила несколько российских целей в Харьковской области, о чем сообщило "Воздушное командование "Восток".

Как пишет Politeka.net, украинцы 29-е сутки защищаются от российских оккупационных войск, которые Владимир Путин отправил 24 февраля в Украину. За это время ВСУ уничтожило десятки единиц истребителей и вертолетов. А сегодня, 24 марта, стало известно, что был сбил еще один истребитель в Харьковской области.

"И снова в ПВО урожайный день на Харьковском направлении!

Враг недосчитался 1 БПЛА и еще один истребитель-бомбардировщик Су-34.

"Они упали"

Тихий вечер! Держим строй!

Помним – добро побеждает!

Слава Украине!", - написали в пресс-службе "Воздушного командования "Восток".

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