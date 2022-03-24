Как пишет Politeka.net, украинцы 29-е сутки защищаются от российских оккупационных войск, которые Владимир Путин отправил 24 февраля в Украину. За это время ВСУ уничтожило десятки единиц истребителей и вертолетов. А сегодня, 24 марта, стало известно, что был сбил еще один истребитель в Харьковской области.
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