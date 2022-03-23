Отметим, тогда во время пожара враг нанес повторный обстрел, во время которого получили многочисленные осколочные ранения 2 спасателей.

Шесть дней назад, 17-го марта, в Харькове вспыхнул пожар на рынке Барабашово — одном из самых больших в Восточной Европе, пожар пришлось тушить до следующего дня. После обстрела загорелись торговые павильоны в разных местах на Барабашово, также погиб один из спасателей.

"Вот так освободил русский мир людей от заработка" - показывая последствия на рынке Барабашово, пишут в сети. Отметим, также заявлялось, что рынок сгорел полностью.

"Это просто какой-то ужас, господи, за что?" - говорит автор видео, снимающий последствия.

Также ГСЧС в Харьковской области сообщало, что пожар стремительно распространялся на частный сектор, расположенный впритык.

Во время тушения пожара враг нанес повторный обстрел, во время которого получили многочисленные осколочные ранения 2 спасателей. Они были немедленно направлены в лечебное учреждение. Во время госпитализации один из спасателей от полученных травм погиб.

Ранее мы писали, о пожаре стало известно в два часа дня, все усилия подразделений службы спасения направлены на сдерживание пламени возле жилых домом и других смежных объектов. В результате пожара на территории рынка "Барабашово" в Харькове произошло распространение огня на частные жилые дома.

К тушению привлечены около 70 человек и 21 ед. техники, сообщают в ГСЧС. Пепел разлетелся по всему городу, над Харьковом клубился густой слой дыма.

Напомним, Харьков пережил еще одну трудную ночь.

Как сообщала Politeka, в Украине ВСУ уничтожили 10 членов высшего командования армии оккупантов.

Также Politeka писала, что оккупанты вновь обстреляли жилые дома и школу в Харькове.