В Харькове продолжают разбирать жилые здания, разрушенные вследствие обстрелов "орков"

О том, как, по состоянию на 7 часов утра этой субботы, 19-го марта, спасателями Харьковского гарнизона тщательно выполняются их служебные обязанности, вопреки условиям военного времени, на своей странице в соцсети Facebook, информирует ГСЧС Украины .

В частности, продолжаются поисковые мероприятия, включая разборку разрушений в Киевском, Шевченковском и Немышлянском районах города, а также в Харьковском районе региона. За минувшие сутки, были осуществлены выезды на ликвидацию возгораний в жилых многоэтажных и частных домах, не исключая объекты торговли.

Всего за прошедшие 24 часа, спасатели направлялись на 33 выезда для тушения пожаров/разбора обломков разрушенных строений. Сотрудники ГСЧС, в данных печальных инцидентах, смогли успешно спасти 4 человека.

Например, в пятницу, 18-го марта, около 9 часов утра, из-за вражеских ударов, претерпело громадные разрушения одно из высших учебных заведений Харькова, но из-за обстрелов пострадали и близлежащие жилые дома: в квартирах соседних 9-этажек возникли очаги пожаров.

Из действий "русской орды" погиб один человек, а еще около десяти человек пострадали. Также, специалисты ГСЧС спасли одну женщину на пожаре, и извлекли из-под завалов одного мужчина. Возгорание в двух жилых домах было оперативно ликвидировано усилиями 55 человек и 13 единицами спецтехники.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что ВСУ крепко держат позиции на Харьковщине.

Также ранее мы информировали о том, что россияне обстреливают Житомирщину.

А до этого наш портал сообщали о том, что в столице и Киевской области наблюдается загазованность воздуха, связанная с погодными условиями.